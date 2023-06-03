Казанский гандбольный клуб «Зилант» уступил уфимскому «Акбузату»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Уфе в решающем матче за право участия в OLIMPBET Суперлиге в сезоне 2023—2024 гг. встретились уфимский гандбольный клуб «Акбузат» и казанский «Зилант». Команда из Башкирии обыграла представителей Татарстана со счетом 33:28.

Первый тайм закончился с минимальным отрывом «Акбузата» — 12:11. Уже во втором тайме уфимцы уверенно выбились в лидеры со счетом 33:28. По ходу всего матча они контролировали игру и не давали казанцам выйти вперед.

Отметим, что прошлый матч гандбольного клуба «Зилант» закончился боевой ничьей с «Акбузатом» — счет 37:37.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 13 мая казанский гандбольный клуб «Зилант» в гостях обыграл белгородскую команду «Технолог-Спартак». Матч чемпионата завершился со счетом 28:34 в пользу гостей.

Большое преимущество клуб из Казани завоевал еще в первом тайме. До перерыва счет был 12:23 в пользу «Зиланта».

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Роман Мельник