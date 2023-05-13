Казанский «Зилант» взял реванш у гандбольной команды «Технолог-Спартак»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский гандбольный клуб «Зилант» в гостях обыграл белгородскую команду «Технолог-Спартак». Заключительный матч чемпионата завершился со счетом 28:34 в пользу гостей.

Большое преимущество клуб из Казани завоевал еще в первом тайме. До перерыва счет был 12:23 в пользу «Зиланта».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В последний раз команды встречались вчера. Тогда «Технолог-Спартак» переиграл татарстанский клуб.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов