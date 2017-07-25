Исторические залы с атмосферой 70-х, квест-комната или комплекс подготовки пилотов: в КНИТУ-КАИ выбирают концепцию музея внутри Ту-144

15:07, 25.07.2017 43 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КНИТУ-КАИ сообщили итоги голосования за лучшую концепцию интерактивного музея внутри Ту-144. Экспертная комиссия не смогла выбрать победителя из четырех проектов, но назвала имена двух финалистов.

Всего в онлайн-голосовании на сайте КНИТУ-КАИ были представлены проекты Polymedia, ПО «Зарница», ООО «Викинг» и ТО «Самрух». По результатам голосования, в котором учтено более 360 тысяч голосов, лидировали концепции от «Зарницы» и «Самруха». Музей планируется открыть 31 декабря 2018 года — к 50-летию первого полета опытного Ту-144.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 июля
    Носовую часть нужно опустить! Намного эффективнее будет смотреться!
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  • Анонимно 25 июля
    Даааа ... все сотрудники КАИ получают достойную зарплату, можно тратить 100 миллионов на старый советский самолёт!
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