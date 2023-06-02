В Белоруссию прибывает личный состав и техника из соединений российской армии
На территорию Белоруссии комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений ВС России. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны страны.
В сообщении военного ведомства указывается, что это делается в интересах повышения обороноспособности союзного государства.
Также в публикации сказано, что Россия передала Белоруссии очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ(С).
В конце апреля армия Белоруссии начала учения из-за напряженной ситуации у границ. Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович отмечал, что силовой блок страны находится в полной боевой готовности и готов реагировать на сложную обстановку в восточноевропейском регионе.
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