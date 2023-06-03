Фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Калужской области решили перенести проведение рок-фестиваля «Нашествие» на 2024 год, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

— Фестиваль откладывается — переносим «Нашествие» в Калужской области на 2024 год, — написал он.

Шапша также рассказал, что изменится и место проведения мероприятия. Он отметил, что высказывалось мнение о неуместности проведения фестиваля сейчас. Губернатор поручил подготовить подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля с учетом мнения жителей, а после общения с организаторами и представителями правоохранительных органов принял итоговое решение.

Рок-фестиваль «Нашествие» должен был состояться 4—6 августа в деревне Митяево Калужской области. Последний раз фестиваль прошел в 2019 году в Тверской области.



— Оценив ситуацию и взвесив все риски, вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами мы приняли решение перенести фестиваль с 4—6 августа 2023 года на 26—28 июля 2024 года, — говорится в заявлении на странице организаторов фестиваля «ВКонтакте».

«Нашествие» пройдет в окрестностях деревни Аристово Боровского района Калужской области. Рок-фестиваль должен был состояться 4—6 августа в деревне Митяево Калужской области. Последний раз фестиваль прошел в 2019 году в Тверской области.

Уже на этой неделе, 2—4 июня, в Казани пройдет театральный фестиваль «Горький +». Всего в столице Татарстана пройдет около 70 мероприятий. Казанцев ожидают театральные лаборатории, выставки, лекции, спектакли и уличные программы.

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Илина Хакимова