Фестиваль искусств «Горький +» откроется казанским уикендом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уже на этой неделе, 2—4 июня, в Казани пройдет театральный фестиваль «Горький +». Отметим, что казанцы станут его первыми зрителями: на следующей неделе мероприятие «переедет» в Нижний Новгород, а в августе в Москве пройдут заключительные события фестиваля.

Всего в Казани пройдет около 70 мероприятий. Казанцев ожидают театральные лаборатории, выставки, лекции, спектакли и уличные программы.

События фестиваля «Горький +» охватят сцены БКЗ им. Сайдашева, театра Камала, театра Качалова, театра Тинчурина, русского ТЮЗа и творческой лаборатории «Угол». Часть событий пройдет в Национальной библиотеке РТ, Национальном музее РТ, музее Горького и Шаляпина, музее Тукая, лектории Присутственных мест Казанского Кремля, Татарской филармонии и общественных пространствах — площадь перед театром им. Камала и улица Баумана. А в селе Красновидово будет представлена часть специальной программы.

Так, например, на ул. Баумана появится открытая выставка «Казань времен Горького и Шаляпина».

Министерство культуры Татарстана приводит полную программу фестиваля:

Уличная программа на Баумана — 3 и 4 июня:



12.00 — проходка куклы горького,

12.10 — Синема (Театр которого нельзя называть)

13.00 — проходка куклы горького

13.10 — Немое кино (Легкие крылья)

14.00 — Хор Дурацкого

15.00 — проходка куклы горького

15.00 — Изергиль (Театр Вау)

16.00 — Синема (Театр которого нельзя называть)

17.00 — Немое кино (Легкие крылья)

18.00 — Хор Дурацкого

Лекционная программа:

Площадка — музей М. Горького и Ф. Шаляпина, лекционный зал:



2 июня, 14.00 — лекция «Казанские университеты М. Горького»

4 июня, 12.00 — лекция «Горький — это горько»; 14.00 — лекция «Горький и Шаляпин. Как становятся гениями».

Площадка — лекторий в присутственных местах в Кремле:

2 июня, 12.00 — лекция «Станиславский и Горький»;

3 июня, 12.00 — лекция «Горький и кинематограф».

Спектакли 2 июня:.

12.00, 14.00, 17.00, 19.00 — променад «Изергиль», режиссер Букаев Р., площадка — Лядской сад;

18.00 — «Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры» — режиссер Бикчантаев Р., театр Камала, основная сцена;

18.30 — «Дачники», мастерская Байчера В. и Сополева Т., дом-музей Е.А. Боратынского;

19.00 — открытие фестиваля — «Васса», режиссер Виноградов С., Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая;

19.30 — «Бывшие люди» — режиссер Гарифуллин И., Казанский государственный театр юного зрителя, двор;

20.00 и 22.00 — спектакль-дефиле «Горький. Человек» — режиссер Муханов К., площадь возле театра Камала;

18.30 и 20.00 — Саунд-перфо-спектакль «Призыв Горького», режиссеры Бочавар К. и Айду П., музей М. Горького и Ф. Шаляпина.

Спектакли 3 июня:

12.00, 14.00, 17.00, 19.00 — променад «Изергиль», режиссер Букаев Р., площадка — Лядской сад;

17.00 — иммерсивный спектакль «СОЛНЦЕ ВСХОДИТ» (18+), режиссер Нурель Л., Национальный музей Татарстана;

19.00 — спектакль-концерт «Рождение Человека», режиссер Брусникина М., Государственный большой концертный зал им. Салиха Сайдашева;

18.30 — «Дачники» — мастерская Байчера В. и Сополева Т., Дом-музей Е.А. Боратынского;

19.00 — «Васса», режиссер Славутский А., Русский театр им. Качалова, основная сцена;

19.00 — премьера «Горький Татарин», режиссер Имамутдинов Т., Национальная библиотека Татарстана, выставочный зал;

20.00 — «Горький в Италии» — собственный проект фестиваля «Горький + Казань», площадь возле театра Камала;

21.00 — «Солнце над островом Капри», режиссер Сердюк С., двор Национального музея Татарстана.

Спектакли 4 июня:

12.00, 14.00, 17.00, 19.00 — променад «Изергиль», режиссер Букаев Р., площадка — Лядской сад;

17.00 — иммерсивный спектакль «СОЛНЦЕ ВСХОДИТ» (18+), режиссер Нурель Л., Национальный музей Татарстана;

18.30 — «Дачники», мастерская Байчера В. и Сополева Т., дом-музей Е.А. Боратынского;

19.00 — премьера «Горький Татарин», режиссер Имамутдинов Т., Национальная библиотека Татарстана, выставочный зал.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Концерт «Горький в музыке» прозвучит 4 июня на площади перед Камаловским театром, где зрители услышат новое прочтение стихов Горького — «Песни о Буревестнике», «Не браните вы музу мою», «Прощай», «Из дневника».

В числе других событий фестиваля «Горький +» в Казани — лаборатория под руководством Олега Лоевского, в которой примут участие Дмитрий Волкострелов, Радион Букаев, Тимур Кулов, Леонид Прокофьев и другие; лекционная программа о горьковских местах в Казани, отношениях писателя с кинематографом, о Горьком и Станиславском; выставка о Казани времен Горького и Шаляпина; концерт «Горький в музыке», созданный для «Горького в Парке Горького». Кроме того, запланирована ярмарка-буфет «Булки Горького» во дворе Национального музея Республики Татарстан и даже соревнования «Горьковские городки» в парке «Черное озеро».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова