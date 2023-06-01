Фестиваль искусств «Горький +» откроется казанским уикендом
Уже на этой неделе, 2—4 июня, в Казани пройдет театральный фестиваль «Горький +». Отметим, что казанцы станут его первыми зрителями: на следующей неделе мероприятие «переедет» в Нижний Новгород, а в августе в Москве пройдут заключительные события фестиваля.
Всего в Казани пройдет около 70 мероприятий. Казанцев ожидают театральные лаборатории, выставки, лекции, спектакли и уличные программы.
События фестиваля «Горький +» охватят сцены БКЗ им. Сайдашева, театра Камала, театра Качалова, театра Тинчурина, русского ТЮЗа и творческой лаборатории «Угол». Часть событий пройдет в Национальной библиотеке РТ, Национальном музее РТ, музее Горького и Шаляпина, музее Тукая, лектории Присутственных мест Казанского Кремля, Татарской филармонии и общественных пространствах — площадь перед театром им. Камала и улица Баумана. А в селе Красновидово будет представлена часть специальной программы.
Так, например, на ул. Баумана появится открытая выставка «Казань времен Горького и Шаляпина».
Министерство культуры Татарстана приводит полную программу фестиваля:
Уличная программа на Баумана — 3 и 4 июня:
- 12.00 — проходка куклы горького,
- 12.10 — Синема (Театр которого нельзя называть)
- 13.00 — проходка куклы горького
- 13.10 — Немое кино (Легкие крылья)
- 14.00 — Хор Дурацкого
- 15.00 — проходка куклы горького
- 15.00 — Изергиль (Театр Вау)
- 16.00 — Синема (Театр которого нельзя называть)
- 17.00 — Немое кино (Легкие крылья)
- 18.00 — Хор Дурацкого
Лекционная программа:
Площадка — музей М. Горького и Ф. Шаляпина, лекционный зал:
- 2 июня, 14.00 — лекция «Казанские университеты М. Горького»
- 4 июня, 12.00 — лекция «Горький — это горько»; 14.00 — лекция «Горький и Шаляпин. Как становятся гениями».
Площадка — лекторий в присутственных местах в Кремле:
- 2 июня, 12.00 — лекция «Станиславский и Горький»;
- 3 июня, 12.00 — лекция «Горький и кинематограф».
Спектакли 2 июня:.
- 12.00, 14.00, 17.00, 19.00 — променад «Изергиль», режиссер Букаев Р., площадка — Лядской сад;
- 18.00 — «Болганчык еллар. Мөһаҗирләр / Муть. Мухаджиры» — режиссер Бикчантаев Р., театр Камала, основная сцена;
- 18.30 — «Дачники», мастерская Байчера В. и Сополева Т., дом-музей Е.А. Боратынского;
- 19.00 — открытие фестиваля — «Васса», режиссер Виноградов С., Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая;
- 19.30 — «Бывшие люди» — режиссер Гарифуллин И., Казанский государственный театр юного зрителя, двор;
- 20.00 и 22.00 — спектакль-дефиле «Горький. Человек» — режиссер Муханов К., площадь возле театра Камала;
- 18.30 и 20.00 — Саунд-перфо-спектакль «Призыв Горького», режиссеры Бочавар К. и Айду П., музей М. Горького и Ф. Шаляпина.
Спектакли 3 июня:
- 12.00, 14.00, 17.00, 19.00 — променад «Изергиль», режиссер Букаев Р., площадка — Лядской сад;
- 17.00 — иммерсивный спектакль «СОЛНЦЕ ВСХОДИТ» (18+), режиссер Нурель Л., Национальный музей Татарстана;
- 19.00 — спектакль-концерт «Рождение Человека», режиссер Брусникина М., Государственный большой концертный зал им. Салиха Сайдашева;
- 18.30 — «Дачники» — мастерская Байчера В. и Сополева Т., Дом-музей Е.А. Боратынского;
- 19.00 — «Васса», режиссер Славутский А., Русский театр им. Качалова, основная сцена;
- 19.00 — премьера «Горький Татарин», режиссер Имамутдинов Т., Национальная библиотека Татарстана, выставочный зал;
- 20.00 — «Горький в Италии» — собственный проект фестиваля «Горький + Казань», площадь возле театра Камала;
- 21.00 — «Солнце над островом Капри», режиссер Сердюк С., двор Национального музея Татарстана.
Спектакли 4 июня:
- 12.00, 14.00, 17.00, 19.00 — променад «Изергиль», режиссер Букаев Р., площадка — Лядской сад;
- 17.00 — иммерсивный спектакль «СОЛНЦЕ ВСХОДИТ» (18+), режиссер Нурель Л., Национальный музей Татарстана;
- 18.30 — «Дачники», мастерская Байчера В. и Сополева Т., дом-музей Е.А. Боратынского;
- 19.00 — премьера «Горький Татарин», режиссер Имамутдинов Т., Национальная библиотека Татарстана, выставочный зал.
Концерт «Горький в музыке» прозвучит 4 июня на площади перед Камаловским театром, где зрители услышат новое прочтение стихов Горького — «Песни о Буревестнике», «Не браните вы музу мою», «Прощай», «Из дневника».
В числе других событий фестиваля «Горький +» в Казани — лаборатория под руководством Олега Лоевского, в которой примут участие Дмитрий Волкострелов, Радион Букаев, Тимур Кулов, Леонид Прокофьев и другие; лекционная программа о горьковских местах в Казани, отношениях писателя с кинематографом, о Горьком и Станиславском; выставка о Казани времен Горького и Шаляпина; концерт «Горький в музыке», созданный для «Горького в Парке Горького». Кроме того, запланирована ярмарка-буфет «Булки Горького» во дворе Национального музея Республики Татарстан и даже соревнования «Горьковские городки» в парке «Черное озеро».
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