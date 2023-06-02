В России обновили перечень опасных неисправностей автомобиля

Кабмин России утвердил изменения в перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба МВД.

— За последние десятилетия конструкция производимых автомобилей и прицепов к ним значительно изменилась. На автотранспортных средствах стали широко применяться новые компоненты и системы (антиблокировочные системы тормозов, шины с индикаторами износа, инерционные ремни безопасности, средства автоматического контроля автомобильных систем и т. д.), — напомнили в МВД.

Отмечается, что в постановлении правительства детализированы требования к тормозным системам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне, а также к специальным и специализированным транспортным средствам. В их числе: автоэвакуаторы, транспортные средства — цистерны и другие.

Еще конкретизированы способы выявления неисправностей автотранспорта — визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования.

В конце мая «Реальное время» писало о планах продлить в России упрощенный техрегламент в части оборудования кнопкой SOS автомобилей, которые ввозятся в страну для личного пользования. Но его могут продлить лишь частично.

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Айрат Назипов