Большинство казанцев уверены, что их детство было счастливее, чем у современных детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не считают, что детство современных детей счастливее, чем было их собственное, 47% казанцев, свидетельствуют данные опроса SuperJob. Чаще всего такую позицию респонденты обосновывали чрезмерной увлеченностью подрастающего поколения гаджетами, нехваткой живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе.

При этом 20% опрошенных уверены, что нынешние дети счастливее. Они считают, что родители уделяют им больше внимания, чем это было принято у предыдущих поколений, а современные информационные технологии предоставляют немыслимые ранее возможности.

Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 33% горожан: «В материальном смысле они благополучнее нас, но в нашем детстве мир был безопаснее, и мы были свободнее».

Почти половина (49%) казанцев выступают за то, чтобы несовершеннолетним было проще устраиваться на работу. Опрошенные выразили мнение, что дети старше 14 лет уже могут выполнять рабочие обязанности, однако непростой процесс трудоустройства осложняет им такую возможность.

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Елизавета Пуншева