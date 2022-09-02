На дорожный ремонт двух центральных улиц Зеленодольска выделено 200 млн рублей

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал обращение мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева о выделении дополнительных средств на полномасштабный ремонт улиц Ленина и Заикина. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района.

Общая протяженность ремонта двух центральных улиц — 2,5 километра. В перечень работ входит ремонт покрытия проезжей части, тротуаров, заездов во дворы, замена и установка бортовых камней, переустройство электрических сетей, разметка проезжей части. Кроме того, на улице Ленина заменят водопровод.

Завершить все работы планируют до конца октября. Вместе с этим, при условии последующего допфинансирования, по проекту в 2023—2024 годах капитально отремонтируют улицы Гоголя, Карла Маркса, Октябрьскую.

— Благодаря поддержке президента нашей республики мы начали столь необходимые работы для города по развитию дорожной инфраструктуры, — заявил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Фото: realnoevremya.ru

В конце августа в Московском районе Казани завершился ремонт проезжей части на улице Восход. Общая протяженность отремонтированной дороги составила 2,4 километра. Работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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Максим Кокунин