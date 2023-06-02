Петр Колтыпин: «Основа эффективной цифровизации любого процесса — непрерывный диалог»

Фото: Сбер

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде Сбер провел панельную сессию «Цифровая трансформация бизнеса». В сессии приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов, вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников, генеральный директор Cloud Евгений Колбин и директор компании «Протон» Антон Малов.

Спикеры обсудили перестройку российских компаний на отечественные цифровые решения, тренд на утилитарность технологий, а также практические кейсы и опыт взаимодействия в части работы с вызовами и возможностями цифровой трансформации между властью, бизнесом и ИТ-компаниями. Модератором встречи выступил управляющий директор ПАО Сбербанк Дмитрий Трофимов.

— Основа эффективной цифровизации любого процесса — непрерывный диалог, обмен опытом и взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, — отметил Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.