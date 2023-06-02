Военный эксперт рассказал, для чего создают новые военные округа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые военные округа создают для того, чтобы усилить присутствие Российской армии на новых территориях страны, рассказал РИА ФАН политолог и военный эксперт Сергей Саблин.



Он напомнил, что у новых территорий России нет собственных подразделений, а те, которые там находятся, откомандированы для выполнения задач специальной военной операции. Именно поэтому и формируют новые военные округа и войсковые подразделения, флотилию.

Сергей Саблин уверен, что решение не приведет к мобилизации жителей Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, новым территориям не стоит ждать призыва ближайшие несколько лет:

— Уже имеющихся в армии генералов и офицеров у нас хватит не на два, а на 22 новых округа. Мы в состоянии еще назначить командующего на Одесский военный округ и поставить там парочку российских армий, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал, что в Вооруженных силах России в этом году сформируют две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа. Бурдинский также указал, что масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности в 2023 году и по выполнению организационных мероприятий необходимо выполнить в сжатые сроки.



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Маргарита Головатенко