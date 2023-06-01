В России могут возобновить производство автомобилей «Волга» в 2024 году

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом «Волга» при поддержке нового технологического партнера в следующем году. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

— Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю, — приводит его высказывания «РИА Новости».

Производство автомобилей «Волга» началось в 1956 году с модели ГАЗ-21. В нулевых в России перестали производить легковые машины этого бренда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Год назад Денис Мантуров заявил, что в стране планируют возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа», существовавшие в советское время. Он говорил, что проект может быть реализован на разных площадках, а не только в Нижнем Новгороде, где раньше выпускались эти марки.



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Айрат Назипов