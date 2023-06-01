В Казани вечером изменится маршрут трамвая №1

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани вечером 1 июня изменится маршрут трамвая №1, сообщили в МУП «Метроэлектротнранс».



Трамвайный маршрут №1 будет проходить от Караваево до Ж/д вокзала и обратно с 20.00 1 июня до 05.00 2 июня.

Изменение маршрута связано с ремонтными работами на разворотной петле «Речной порт».

Сегодня утром приостанавливали движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 на пересечении проспекта Победы и Дубравной из-за ДТП на трамвайных путях. Его восстановили в 13.20.

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Маргарита Головатенко