Российские власти продлят запрет на въезд фур из Европы до 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские власти приняли решение продлить запрет на въезд грузовиков из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины до конца текущего года. Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Напомним, запрет действовал до 30 июня этого года. Однако в апреле представитель Белоусова сообщал, что обсуждается продление еще на полгода.

— Решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года принято, — рассказали в секретариате.

Вместе с этим источник, знакомый с данными документами, заявил, что соответствующий проект уже внесен в правительство.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом месяце депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.



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Максим Кокунин