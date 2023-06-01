Ак Барс Банк запускает вклад «Новый» до 11,1% годовых

С 1 июня Ак Барс Банк запускает вклад «Новый» со ставкой до 11,1% годовых на срок до 3 лет и на сумму от 10 тысяч до 5 млн рублей. Для новых клиентов будет действовать увеличенная процентная ставка: +2 п.п. годовых к базовой. Максимальную ставку можно получить при выполнении ряда условий*.

По вкладу «Новый» проценты начисляются в рублях ежедневно на начало операционного дня и выплачиваются в конце срока вклада. Открыть вклад можно в мобильном приложении (16+), на сайте (16+) и в отделениях Ак Барс Банка.

Вклад не предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Ознакомиться с условиями вклада можно на сайте банка.

* Для новых клиентов по вкладу «Новый» действуют особые условия — повышение ставки на 2 п.п. годовых. Есть и другие условия, которые влияют на ставку:

действующая банковская «Карта Долголетия»;

факт получения пенсии;

факт достижения возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин);

открытие вклада в мобильном или интернет-банке;

наличие у клиента Коробки Ак Барс Банка.

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