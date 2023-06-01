Из-за реконструкции Горьковского шоссе в Казани изымут еще два земельных участка

Из-за реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе Казани изымут еще два участка. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии города.

Уточняется, что речь идет о земельных участках площадью 4,5 тыс. кв. метров и 1,5 тыс. кв. метров. На одном из них должен был быть возведен многоквартирный дом, на первых этажах которого предполагалось открыть точки общественного питания. На другом планировалось построить здание детского оздоровительного комплекса «Полет».

В течение 10 дней с момента принятия документа его направят самим собственникам участков, а также проведут оценку их рыночной стоимости.

Фото: kzn.ru

В марте стало известно, что из-за реконструкции Горьковского шоссе в Казани путем выкупа для муниципальных нужд изымут несколько земельных участков от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7.

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Максим Кокунин