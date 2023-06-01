В Чистополе спасатели остановили крутящуюся на реке лодку без судоводителя

Фото: скриншот видео/МЧС России по РТ

В Чистополе на реке Кама спасателям удалось остановить крутящуюся на реке лодку без судоводителя, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Во вторник, 30 мая, поступило сообщение о том, что на реке кружится лодка ПВХ с заведенным мотором, людей рядом видно не было.

На место выехали спасатели. Как выяснилось, боковой волной судоводителя выбросило из лодки, но у мужчины хватило сил вплавь добраться до берега. Ну а инспекторам ГИМС оставалось отбуксировать лодку к суше.

В ведомстве напомнили, что чека безопасности лодочного мотора — это жизненно необходимая принадлежность, которую нужно всегда надевать на руку или цеплять за одежду. В ином случае лодка просто уезжает от хозяина, упавшего за борт, что произошло и в этот раз.

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Илина Хакимова