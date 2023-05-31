На базе нацкорпуса «Туган тел» создали тест, позволяющий оценить словарный запас татарского языка
Автор проектов, связанных с Татарстаном Ильдар Аюпов создал тест, который позволяет оценить словарный запас татарского языка. Он был основан на базе национального корпуса «Туган тел».
Желающим предлагают пройти тест, который должен занять не больше трех минут. По прохождению теста, пользователю дают возможность сравнить результаты с другими.
Нацкорпус «Туган тел» является лингвистическим ресурсом современного литературного татарского языка. Проект выполняется в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан».
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