Казанские врачи спасли мужчину с инфарктом, у которого 16 раз останавливалось сердце

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана спасли 49-летнего мужчину с инфарктом, для этого его пришлось реанимировать 16 раз, сообщили в пресс-службе больницы.

В приемном покое у казанца пропало давление и ритм, ему потребовалась реанимация. Медики быстро оказали всю необходимую помощь и забрали мужчину в операционную.

Пациента пришлось реанимировать 16 раз, в том числе и во время операции, каждый раз используя дефибриллятор.

Фото: realnoevremya.ru

Рентгенхирургам удалось поставить два стента, а врачам отделений реанимации и интенсивной терапии №3 и кардиологии стабилизировать состояние пациента в течение недели.

На днях мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой.

В октябре прошлого года врачам челнинской БСМП удалось спасти женщину после остановки сердца — она не дышала 5 минут, сообщили в больнице. Женщина успела позвонить в скорую и дождаться врачей, а уже в БСМП у пациентки обнаружили поражение левого коронарного русла и приступили к установке стентов в пораженные сосуды. После этого у нее остановилось сердце.

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Илина Хакимова