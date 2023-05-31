Возрос интерес российских туристов к европейским странам
Среди россиян возрос интерес к поездкам в европейские страны. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.
Речь идет о 17 странах, которые выдают документы. Популярнее всего среди россиян Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия и Венгрия. Также есть спрос на поездки в Израиль.
Напомним, в 2023 году россияне занимают первое место по количеству бронирований поездок на Мальдивы. Однако самым популярным туристическим направлением для россиян по-прежнему остается Турция.
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