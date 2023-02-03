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Автоэксперт считает, что выпуск Lada Vesta может стать «имиджевой победой отечественного автопрома»

23:32, 03.02.2023
Автоэксперт считает, что выпуск Lada Vesta может стать «имиджевой победой отечественного автопрома»
Фото: wikimedia.org

В ожидании массового выпуска Lada Vesta находится автомобильный рынок России. Об этом Daily Moscow рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

— ВАЗ говорит, что они сначала наладят (автомобили, — прим. ред.) на механике, а потом будут рассматривать историю с автоматом. Хотелось бы понять, потому что у них с вариантами автоматических трансмиссий всегда была беда, — отметил он.

Фото: lada.ru

В случае если к весне ВАЗ запустит модель, решит вопрос с краской и начнет сборку, это может стать «имиджевой победой отечественного автопрома», считает автоэксперт.

Напомним, АвтоВАЗ столкнулся с «небольшим дефицитом отдельных оттенков лакокрасочных материалов». Компания планирует разрешить ситуацию уже в ближайшее время.

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Елизавета Пуншева
АвтоБизнесОбщество

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