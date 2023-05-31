В Казани на сцене Молодежного театра при поддержке СИБУРа поставят экологический спектакль

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

«Вдруг на маленькой планете» — так называется экологический спектакль, премьерный показ которого состоится 2 июня в Казанском «Молодежном театре на Булаке». Постановка на сцене одного из самых популярных театров столицы Татарстана стала возможна при поддержке СИБУРа.

Спектакль расскажет об удивительном путешествии девочки Саши, которая отправилась к бабушке. На своем пути маленькая Саша встречает фантастических существ и знакомится с новыми друзьями. Увлекательные приключения помогут ей разобраться в теме экологии и полюбить свою маленькую планету.

Стоит отметить, что часть декораций для спектакля были специально сделаны из переработанного пластика. Этот материал позволяет снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

— Система экологического образования должна быть непрерывной и разноформатной — только так можно вырастить ответственное поколение. Подобные мероприятия помогают педагогам в понятной и интересной форме познакомить детей с экологической культурой и привить живой интерес к защите окружающего мира, — отметила заместитель директора по организационно-методическому сопровождению естественно-научной направленности Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Анна Хаустова.

Цель проекта — повысить экологическую грамотность и вовлечь детей в тему обращения с отходами и осознанного потребления. Спектакль, созданный в доступной и яркой форме для детей 7–10 лет, раскроет тему экологических проблем и покажет пути их решения.

— Этот спектакль — путеводитель по ответственному и осознанному обращению с природой для детей. Он показывает, что каждый из нас — важная часть целой экосистемы. И даже если ты еще маленький, это не значит, что ты не можешь повлиять на судьбу своей планеты, — прокомментировал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Ожидается, что премьеру посетит художественный руководитель Государственного театра Наций и известный актер театра и кино Евгений Миронов, который в эти дни приедет в Казань на фестиваль искусств «Горький +».

— Мы хотим, чтобы каждый ребенок, посмотрев наш спектакль, почувствовал свою причастность к сохранению планеты. И конечно, надеемся, что спектакль вызовет интерес и будет востребован как в Казани, так и в других регионах, куда группа театра отправится на гастроли, — подчеркнул руководитель Молодежного театра на Булаке Алексей Степанцов.

Постановка уже включена в постоянный репертуар театра на Булаке. Посмотреть экологический спектакль можно будет два раза в месяц. Кроме того, труппа планирует гастрольный тур по детским лагерям и городам присутствия СИБУРа.

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