Татарстан внес в Госдуму законопроект о внесении «зеленых» отходов в понятие ТКО

Госсовет Татарстана, депутаты Госдумы Марат Нуриев и Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о включении «зеленых» отходов, к которым относятся ветки, трава, листья, в категорию твердых коммунальных отходов (ТКО).



В пояснительной записке отмечается, что такие отходы законодательно не относятся к ТКО, поэтому требуют нормативного определения статуса отходов, которые образуются от уборки придомовых территорий и при уходе за газонами, цветниками и др. Закон же предлагает расширить понятие ТКО, отнеся к ним отходы, образующиеся на территориях в процессе содержания зеленых насаждений. Это должно позволить вывозить «зеленые» отходы, поскольку сжигать их на территории населенных пунктов запрещено.

Законопроект предусматривает введение понятия «отходы строительства и ремонта». Авторы отмечают, что в российском законодательстве нет механизма обращения с отходами от строительства и ремонта, которые составляют до 80% несанкционированных свалок.

В начале 2023 года в Казани выросло число жалоб жителей на несвоевременный вывоз мусора, контрольно-надзорные органы констатируют неудовлетворительное состояние мест накопления ТКО, рассказал замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил, что в вопросе решения проблемы сделаны шаги назад. Он добавил, что «нужно срочно вносить изменения» в законодательство.



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Маргарита Головатенко