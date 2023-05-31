В Челнах приступают к облицовке Соборной мечети белым мрамором

В июне в Набережных Челнах приступят к облицовке Соборной мечети «Джамиг» белым мрамором, сообщает Chelny-biz.ru.



Работы проведет компания «Евростиль» Ильнара Гайсина. Как пояснил директор Фонда финансовой поддержки строительства соборной мечети Уел Хусаинов, подготовительная работа уже завершена, летом начнется монтаж витражей первого блока:

— 15—20 июня начнем работу по витражам. Это первая задача. Вторая задача — опять же «Евростиль» начинает облицовку мрамором наружных стен. Около 2 тыс. кв. метров материала мы привезли, сегодня разгрузили пятую фуру. Это два вида работ, которые нужно начать в июне.

По его словам, к концу июня планируется завершить работу по двум задним минаретам, к 10 июля поставить на них полумесяцы. На центральный минарет их поставят к 15 июня. По плану, к 1 августа облицуют два средних купола, установят полумесяцы. Таким образом, в этом году будут готовы пять куполов из семи.

К сооружению больших минаретов мечети «Джамиг» приступили в декабре 2021 года. Первые полумесяцы на установили в марте 2022-го.

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Маргарита Головатенко