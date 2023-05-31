В этом году больше всего вырос спрос на репетиторов по литературе, географии и русскому языку
В России в этом году в преддверии экзаменов больше всего вырос спрос на репетиторов по литературе, географии и русскому языку. В целом репетиторов стало на 21% больше, чем весной прошлого года. К таким выводам пришли аналитики платформы «Авито Услуги» и электронного кошелька ЮMoney.
Больше всего спрос вырос на репетиторов по литературе — на 192%. На втором месте — география (+109%), а на третьем — русский язык (+103%).
Среди популярных предметов также информатика (+87%), обществознание (+87%) и математика (+68%).
В целом количество обращений к услугам репетиторов с марта по май выросло на 73% по сравнению с 2022 годом, а объявлений от репетиторов по школьным дисциплинам стало на 64% больше.
По числу предложений от репетиторов тоже лидирует литература (+161%). Выросло количество предложений от учителей по информатике (+144%), а также в целом по подготовке к ЕГЭ по любому предмету (+110%).
Все больше частных репетиторов предлагают занятия в онлайн-формате, что позволяет школьникам учиться в удобное время и из любой точки страны.
А вот средняя средняя цена одного занятия с репетитором по России в целом остается одной и той же год к году: в районе 500—600 рублей в час.
В Казани 22% родителей учеников 7—8 классов оплачивают своим детям дополнительные занятия с репетиторами. 55% казанцев, чада которых учатся в 9 классе, рассказали, что с их ребенком занимаются дополнительно после школы. О том, что их дети посещают репетитора, также рассказали 46% родителей учеников 10—11 классов.
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