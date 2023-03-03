Казанцы стали чаще обращаться к репетиторам с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

В Казани 22% родителей учеников 7—8 классов оплачивают своим детям дополнительные занятия с репетиторами. 55% казанцев, чада которых учатся в 9 классе, рассказали, что с их ребенком занимаются дополнительно после школы. О том, что их дети посещают репетитора, также рассказали 46% родителей учеников 10—11 классов. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Опрос показал, что ученикам 7—8 классов чаще всего нанимают репетиторов по геометрии, алгебре, русскому и английскому языку. Детям этого возраста педагогы в большей степени помогают разобраться с домашним заданием, выполнить школьные проекты, подготовиться к олимпиадам и повысить успеваемость. Аналитики выяснили, что в среднем на услуги репетиторов для учеников 7—8 классов родители тратят 2 700 рублей в неделю.

Фото: pixabay.com

В основном родители учеников обращаются к репетиторам, чтобы подготовить своего ребенка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Наибольшим спросом пользуются репетиторы по тем предметам, которые обязательны для сдачи — русский язык, алгебра и геометрия. В топ-5 наиболее востребованных предметов также входят английский, физика, обществознание и химия. Родители учеников 10 и 11 класса тратят на частные уроки в среднем по 5 200 рублей в неделю, родители 9-классников — в среднем по 2 900 рублей.

В конце января сообщалось, что в Казани по итогам первого зимнего месяца на 86% выросло количество объявлений с услугами репетиторов. Эксперты сервиса «Авито» в результате исследований также пришли к выводу, что в столице Татарстана за январь на 79% выросло количество объявлений с услугами репетиторов иностранного языка. Спрос на услуги данных специалистов в Казани вырос за этот же период на 41%.



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Антон Гаврилов