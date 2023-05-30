Власти Казани дали размытый ответ о рекультивации свалки в Больших Дербышках

Администрация Советского района Казани ответила на вопрос жителей поселка Большие Дербышки о свалке на участках, выделенных для многодетных семей. Власти заявили, что территория находится вне распоряжения муниципалитета:



— Вопрос по земле еще не решен. Финансирования на рекультивацию не выделили. Все в стадии принятия решения на республиканском уровне.

В Комитете ЖКХ города сообщили, что им известно о свалке в жилом массиве, но сейчас сделать с этим ничего не могут — «территория находится вне распоряжения муниципалитета».

Сами жители рассказывают: на собрании в феврале в местной администрации представители прокуратуры Советского района говорили, что свалку рекультивируют, хотя сроков не называли.

Свалка в Больших Дербышках появилась в прошлом году. Территория завалена строительным мусором. Жители размещали заявку с требованием убрать отходы на сервисе «Народный контроль» и обращались в различные инстанции, но это не дало результатов. Пользователи делились фотографиями, как мусор на территорию сваливают грузовики.

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Маргарита Головатенко