Новости общества

17:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Казани дали размытый ответ о рекультивации свалки в Больших Дербышках

16:58, 30.05.2023
Власти Казани дали размытый ответ о рекультивации свалки в Больших Дербышках
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Администрация Советского района Казани ответила на вопрос жителей поселка Большие Дербышки о свалке на участках, выделенных для многодетных семей. Власти заявили, что территория находится вне распоряжения муниципалитета:

— Вопрос по земле еще не решен. Финансирования на рекультивацию не выделили. Все в стадии принятия решения на республиканском уровне.

В Комитете ЖКХ города сообщили, что им известно о свалке в жилом массиве, но сейчас сделать с этим ничего не могут — «территория находится вне распоряжения муниципалитета».

Сами жители рассказывают: на собрании в феврале в местной администрации представители прокуратуры Советского района говорили, что свалку рекультивируют, хотя сроков не называли.

Свалка в Больших Дербышках появилась в прошлом году. Территория завалена строительным мусором. Жители размещали заявку с требованием убрать отходы на сервисе «Народный контроль» и обращались в различные инстанции, но это не дало результатов. Пользователи делились фотографиями, как мусор на территорию сваливают грузовики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также