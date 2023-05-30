Рустам Минниханов: «Мы — республика нефтехимическая, давайте проведем форум качественно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан проведет в этом году очередной нефтегазохимический форум, который станет площадкой для профессиональной дискуссии среди предприятий российского и зарубежного ТЭК. Бюджет Татарстанского нефтегазохимического форума предварительно определен в 28 млн рублей, из которых 8 млн рублей предполагается получить из бюджета РТ. Остальные ресурсы ожидают от спонсоров — ПАО «Татнефть», СИБУРа, ТАИФа. Об этом стало известно во время обсуждения подготовки форума на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

О том, как идет подготовка к Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, сегодня отчитывался заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, чье ведомство непосредственно курирует организацию наиболее статусного мероприятия в календаре важных событий РТ. Как и ожидалось, до сих пор не определены источники его финансирования, а основная нагрузка ляжет на крупные нефтегазохимические финансово-промышленные группы.

— Мы подсчитали с Минфином РТ бюджет (мероприятия, — прим. ред.). Получилось 28 млн рублей, — сообщил Олег Коробченко. — Из них запрошено из бюджета 8 млн рублей, — вздохнул он. — Хотелось бы попросить наши головные компании поддержать форум не просто морально, но финансово, — обратился он к залу. И добавил, что необходимо выйти с предложением по сбору финансов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Оператором Татарстанского нефтегазохимического форума он предложил назначить «Региональный фонд развития промышленности». Ожидается, что совместно с «Казань Экспо» он будет заниматься подготовкой программы, размещением участников выставки

— Наша задача — повысить статус выставки до ключевого события нефтегазохимической отрасли РФ. К участию будут приглашены гости из стран СНГ, руководители федеральных ведомств. Ярко будет представлен «Газпром», — сообщил он.

Рустам Минниханов обратился к «Татнефти», СИБУРу и ТАИФу с просьбой поддержать проведение форума. И поручил премьер-министру РТ Алексею Песошину принять решение о выделении республиканских средств: «Мы — республика нефтехимическая, давайте проведем форум качественно».

Напомним, в прошлом году на проведение форума было выделено 30 млн рублей, причем значительную часть обеспечили спонсоры.

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Луиза Игнатьева