Банк Казани — кредит под 10,5%! Новые горизонты для вашего бизнеса!

В Банке Казани действует выгодная ставка на кредиты для бизнеса — 10,5% годовых.

Банк Казани предлагает выгодную ставку на кредиты для бизнеса. Предприниматели могут получить финансирование под 10,5% годовых в рамках акции «Бизнес горизонт». Минимальная сумма кредита составляет 10 миллионов рублей, срок — до 18 месяцев. Ключевое условие для получения кредита — обеспечение залогом не менее 60% суммы.

Оформить кредит под 10,5% можно из любой точки России через портал хочукредит.рф. Оставляйте заявку, не посещая офиса банка. Для оформления потребуется загрузить сканы документов в личный кабинет, в нем же вы получите решение через 5—7 рабочих дней.

Уточняйте условия по кредитованию у сотрудников Банка Казани в «Телеграм». Также подробную информацию можно найти на сайте bankofkazan.ru.

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