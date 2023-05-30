Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

После запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству человек, находящихся на орбите Земли одновременно. Их число достигло 17, сообщает «РИА Новости».



Корабль «Шэньчжоу-16» стартовал на ракете «Чанчжэн-2» 30 мая. Экипаж направляется к орбитальной станции «Тяньгун». После прибытия нового корабля они должны вернутся на Землю.

Предыдущий рекорд датируется 16 сентября 2021 года, когда на орбите находились 14 человек: семь на МКС (двое россиян, трое американцев, японец и француз), три китайских космонавта в корабле «Шэньчжоу-12» и четыре американца, находившиеся на корабле Crew Dragon в частной миссии.

Фото: youtube.com/SciNews

Еще более ранний рекорд был поставлен в 1995 году — на орбите находились 13 человек: шесть космонавтов — на российской станции «Мир», еще семь — в американском шаттле «Индевор».

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Маргарита Головатенко