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Казанская природоохранная прокуратура обязала власти Татарстана установить границы 14 памятников природы

09:54, 30.05.2023
Казанская природоохранная прокуратура обязала власти Татарстана установить границы 14 памятников природы
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После проверки Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры суд обязал Кабмин Татарстана установить границы и создать охранные зоны 14 особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Казанская природоохранная прокуратура установила, что Кабинет министров не определил памятники природы регионального значения в Камско-Устьинском, Тетюшском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Арском районах Татарстана.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Устранение нарушений закона находится на контроле ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков в марте рассказывал, в республике за последние 5 лет на четверть вырос заповедный фонд.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес Татарстан

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