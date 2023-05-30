Казанская природоохранная прокуратура обязала власти Татарстана установить границы 14 памятников природы
После проверки Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры суд обязал Кабмин Татарстана установить границы и создать охранные зоны 14 особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Казанская природоохранная прокуратура установила, что Кабинет министров не определил памятники природы регионального значения в Камско-Устьинском, Тетюшском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Арском районах Татарстана.
С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Устранение нарушений закона находится на контроле ведомства.
Глава Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков в марте рассказывал, в республике за последние 5 лет на четверть вырос заповедный фонд.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым