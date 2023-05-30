Экс-министр экономики Татарстана отбивается в суде от претензий фирмы из Екатеринбурга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Центр перспективных экономических исследований Академии наук Татарстана, возглавляемый бывшим министром экономики республики Маратом Сафиуллиным, судится с фирмой из Екатеринбурга. Обе организации в рамках госзаказа работали над Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2050 года.

Однако в ходе работы между участниками разгорелся конфликт, и ЦПЭИ в одностороннем порядке расторг контракт с уральским соисполнителем.

Организации подписали договор о разработке Стратегии социально-экономического развития региона еще в июле 2021 года. Стоимость работ оценили в 55 млн рублей.

Татарстанцы должны были привлечь в соисполнители малый бизнес, этот тендер на 16 млн рублей выиграла екатеринбургская фирма «Эн-Групп» Минеанфисы Деньгиной. Соисполнитель должен был выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Подготовка и информационное сопровождение комплексных материалов по отдельным отраслям и аспектам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2030 года» и передать результаты ЦПЭИ.

Фото: admsurgut.ru

Срок был указан в 20 дней, но уже спустя неделю после подписания договора татарстанцы приняли решение об одностороннем отказе от его исполнения, уведомив уральскую фирму заказным письмом.

Помимо этого, ЦПЭИ АН РТ под руководством Марата Сафиуллина обратился в антимонопольную службу, попросив включить «Эн-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков. После рассмотрения заявления комиссия Татарстанского УФАС России, изучив документы, включила уральскую компанию в реестр.

Это решение, принятое в ноябре 2021 года, фирмой из Екатеринбурга обжаловано не было, отмечено в материалах дела.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Но в феврале этого года фирма Минеанфисы Деньгиной подала иск к ЦПЭИ, потребовав признать односторонний отказ от договора незаконным, а его расторжение необоснованным. Однако суд установил, что работы не выполнены подрядчиком надлежащим образом в установленный срок. Документальные доказательства, которые подтвердили бы обратное, в материалах дела отсутствуют.

В итоге татарстанский арбитраж решил, что у ЦПЭИ было достаточно оснований для отказа от исполнения контракта с фирмой.

Подробнее о том, что послужило причинами разрыва контракта между организациями, почему уральскую фирму внесли в реестр недобросовестных организаций, а также мнении Марата Сафиуллина и подробностях разбирательства — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова