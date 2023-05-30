Большинство работодателей в Казани пытаются сохранить грозящих уволиться сотрудников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 7 из 10 работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда. К таким выводам пришел сервис по поиску работу SuperJob, проведя исследование.

Так, увольняют «шантажистов» в 22% компаний, пытаются найти компромисс — 69% работодателей.

Стоит отметить, что ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом с работы, чтобы добиться желаемого, случались всего у 26% опрошенных. 6 из 10 горожан рассказали, что работодатель все-таки выполнил их требования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А вот 17% пришлось уволиться, еще каждый десятый остался работать на прежних условиях, забыв про свои угрозы.

Интересно, что мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (31 и 21% соответственно). Больше всего тех, кому доводилось грозить увольнением, добиваясь своего, — среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (35%).



Самым распространенным страхом, связанным с работой, среди казанцев является увольнение — его боятся 12% респондентов. Трудоустроенные жители Казани также признались, что опасаются задержки или невыплаты зарплаты (10%). На третьем месте среди джоб-фобий — страх не оправдать ожиданий и боязнь руководства. Об этих страхах рассказали по 5%.

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Илина Хакимова