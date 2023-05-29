На День химика в Казани будут звезды эстрады, химическое шоу, фудкорт, мастер-классы, фотозона и салют

Фото: Максим Платонов

Казанцев и гостей столицы Татарстана приглашают 2 июня отметить День химика. Он пройдет на площадке у центра семьи «Казан» с участием артистов «Барбара-бенд», Элвин Грей, Сергей Лазарев и DJ BubbleGum. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Мэр столицы РТ Ильсур Метшин поблагодарил компанию СИБУР за новую страницу культурной жизни Казани — традицию праздновать День химика.

— День химика отмечается с особым размахом. Мы город химии и нефтехимии, наши предприятия — «Казаньоргсинтез», «Нэфис Косметикс», «Тасма-Химград», десятки тысяч людей и семей связали свою жизнь с химией. Эти предприятия внесли огромный вклад в экономику города, социальную и культурную жизнь, — сказал он.

Глава города напомнил, что в этом году исполняется 60 лет со дня выпуска продукции одного из флагманов казанской промышленности — предприятия «Казаньоргсинтез» (входит в Группу СИБУР).

— Предприятие сыграло ключевую роль в экономике, а также ведет активную спонсорскую деятельность в поддержке спорта высших достижений и профессиональных наших команд. Это и «Рубин», и водное поло «Синтез», в том числе детское спортивное движение и большой любительский спорт, — отметил Метшин.

Праздник начнется в 18.00, в программе — химическое шоу, а также интро-акробатическое шоу. На площадке будут работать фудкорт, мастер-классы по аквагриму и изготовлению браслетов, фотозона и фотобудка.

Завершится празднование праздничным салютом, уточнил Абзалов.