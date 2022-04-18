На строительство очистных сооружений и систем в Татарстане потратят более 450 млн рублей

В Татарстане на выполнение работ по строительству и реконструкции очистных сооружений и инженерных систем в населенных пунктах выделят более 450 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Финансируется закупка из бюджета РТ. Подрядчику необходимо построить канализационную насосную станцию в пгт Апастово, биологические очистные сооружения в поселке ж.д. станции Высокая Гора, системы водоотведения в селе Высокая Гора, очистные сооружения с сетями канализации в селе Большие Кайбицы, очистные сооружения ливневой канализации в селе Усады, сети водоотведения в селе Юртово, биологические очистные сооружения в пгт Богатые Сабы, напорную канализационную сеть с насосными станциями в селе Шемордан.

Также необходимо провести работы по реконструкции сетей и сооружению водоотведения в селе Тюлячи.

Фото: kzn.ru (архив)

В начале феврале президент Татарстана Рустам Минниханов решил увеличить на 2022 год объем финансирования мероприятий, направленных на обеспечение качественным водоснабжением населенных пунктов, до 1,3 млрд рублей. В республике на сегодняшний день действуют 79 систем водоотведения, на 18 из них в этом году продолжатся работы по модернизации. На эти цели из бюджета РТ направлено около 500 млн рублей.



В начале прошлого месяца «Реальное время» сообщало, что на разработку проектов планировки систем водоснабжения в Татарстане готовы направить 56 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Татьяна Леухина