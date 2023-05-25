Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга
Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.
Он отметил, что его страна готова к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров, а также к открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран.
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у обеих стран появилась возможность выйти на мирное соглашение.
На этой неделе Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянского населения. Он уточнил, что «территориальная целостность» Азербайджана в пределах 86,6 тыс. квадратных километров, которую признает Ереван, включает в себя в том числе и Нагорный Карабах. В свою очередь, Баку признает территориальную целостность Армении в пределах 29,8 тысячи кв. км.
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