Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.



Он отметил, что его страна готова к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров, а также к открытию региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у обеих стран появилась возможность выйти на мирное соглашение.



Фото: pixabay.com

На этой неделе Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если будет обеспечена безопасность армянского населения. Он уточнил, что «территориальная целостность» Азербайджана в пределах 86,6 тыс. квадратных километров, которую признает Ереван, включает в себя в том числе и Нагорный Карабах. В свою очередь, Баку признает территориальную целостность Армении в пределах 29,8 тысячи кв. км.



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Айрат Назипов