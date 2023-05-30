Успейте подать заявку на участие в торгах за готовый объект в технополисе «ХИМГРАД»
На электронной торговой площадке «Центр Дистанционных Торгов» завершается прием заявок на участие в торгах за производственно-складское здание с офисом и земельным участком на территории современного технополиса Казани АО «ХИМГРАД».
Здание производственно-складского назначения (одноэтажное) со встроенным двухэтажным офисом. Площадь: 6 739 кв. м (в т.ч. 4 554 кв. м — производственные площади, 2 237 кв. м — офисные и вспомогательные площади). Кадастровый №16:50:200106:983, год постройки — 2016.
В промышленной зоне объекта залиты специальные полы, которые позволяют разместить крупногабаритное оборудование и станки для тяжелой промышленности. Например, производства металлоконструкций, полимеров.
Объект располагает зоной питания сотрудников, гардеробными комнатами, санузлами, площадями для организации лабораторных исследований и прочей инфраструктурой для организации производства. Офисное помещение рядом с производственной частью позволяет быстро решать вопросы и проблемы на производстве, проводить совещания, обсуждать проекты, не тратя время на дорогу.
Объект подключен ко всем коммунальным сетям: водопровод, канализация, наружные электрические и тепловые сети. Есть вводной тепловой пункт, встроенная подстанция, узел учета вода, станция пожаротушения, приточно-вытяжная вентиляция.
Здание расположено на земельном участке площадью 8,8 тыс. кв. м, категория земель — для размещения промышленных объектов. Перед зданием на земельном участке расположена парковка на 32 машиноместа, имеется погрузочно-разгрузочная зона. Более подробные характеристики объекта указаны здесь.
Технополис «ХИМГРАД» — современный индустриальный парк, расположенный в северо-западной части Казани на въезде в город. Федеральная трасса М7 Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа» находится на расстоянии 8 км от границ индустриального парка. На расстоянии 0,5 км от границ индустриального парка расположена железнодорожная станция «Восстания». Территория площадки «ХИМГРАД» имеет собственную разветвленную железнодорожную сеть.
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Справка
По всем вопросам приобретения свяжитесь с менеджером проекта:
Раиль Валиев, тел. +7 987 404 72 44, e-mail: rail@cdtrf.ru
Центр Дистанционных Торгов
Сайт: https://cdtrf.ru/
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