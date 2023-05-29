Россиянам рассказали, чем грозит закапывание мусора на даче

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россиянам рассказали, как правильно утилизировать мусор на даче, а также почему его нельзя просто закапывать и по каким правилам можно сжигать ветки и остатки деревьев у себя на участке, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиту Чаплина.



— Многие дачники опрометчиво считают, что можно просто закопать мусор на своем участке. Однако так делать ни в коем случае нельзя: вы можете нарушить состояние почвы и общую экологию. Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям, — сообщил Чаплин.

Он отметил, что все СНТ обязаны иметь договор на вывоз мусора, но строительный и крупногабаритный мусор все равно нельзя выкинуть в такой контейнер, необходимо вызывать специализированную машину.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Есть и недобросовестные дачники-нарушители, которые просто выносят и сваливают отходы и мусор за территорию СНТ, вот их ждет штраф. Сжечь ветки и остатки деревьев, кустов на своем участке можно, но не везде, — подчеркнул депутат.

Так, с 1 марта 2023 года при сжигании травы или веток место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса.

Парламентарий предупредил, что неправильное сжигание мусора, а также токсичных отходов — строго запрещено. Он также отметил, что дачникам следует задуматься о рециклинге отходов: специально для этого предусмотрены многочисленные специальные контейнеры. Но стоит учитывать, что для этих целей не подойдут «ботва от корнеплодов, зола от сжигания твердого и жидкого топлива (так как представляет собой горящие отходы), отходы от капремонта (кирпич, гипсокартон, бетон)».

Напомним, изменения в правила противопожарного режима, вступившие в силу с 1 марта, коснулись и правил приготовления еды на открытом огне. Теперь приготовить еду на открытом пламени или углях с использованием, например, мангала можно на расстоянии 5 м от постройки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова