Названы победители Казанского марафона
Победителем на дистанции 42,2 километра на Казанском марафоне стал Данияр Ормангали из Казахстана. Он пробежал дистанцию за 2 часа 25 минут 53 секунды, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Среди женщин победу одержала белоруска Вероника Важник. Она пробежала марафон за 2 часа 47 минут 31 секунду.
На марафоне собрали 1,22 миллионов рублей. Все вырученные средства направят на поддержку бесплатного семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе».
Самым старшим из участников марафона стал 85-летний Мухарьям Ямбулатов из Пермского края. Он бежит 10 км.
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