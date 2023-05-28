Названы победители Казанского марафона

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Победителем на дистанции 42,2 километра на Казанском марафоне стал Данияр Ормангали из Казахстана. Он пробежал дистанцию за 2 часа 25 минут 53 секунды, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Среди женщин победу одержала белоруска Вероника Важник. Она пробежала марафон за 2 часа 47 минут 31 секунду.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На марафоне собрали 1,22 миллионов рублей. Все вырученные средства направят на поддержку бесплатного семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе».

Самым старшим из участников марафона стал 85-летний Мухарьям Ямбулатов из Пермского края. Он бежит 10 км.



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Елизавета Пуншева