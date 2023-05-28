Голосование на выборах президента Турции проходит спокойно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Голосование на выборах президента Турции в Стамбуле проходит спокойно. Люди все еще продолжают приходить на участки, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что полиции на избирательных участках меньше, чем во время первого тура. На одном из них сотрудников силовых структур нет вовсе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая, для победы в нем нужно было набрать больше 50% голосов. По итогам первого тура Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган набрал 5,17%, позже он призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана во втором туре.



Сегодня утром в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов. Работают они с 8.00 до 17.00 по местному времени (совпадает с мск), подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

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Елизавета Пуншева