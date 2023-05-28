В ЦИК Татарстана озвучили процент явки избирателей на дополнительные выборы
В ЦИК Татарстана озвучили процент явки избирателей на дополнительных выборах в республике. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комиссии.
Так, на 15:00 явка избирателей на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана в Электротехническом округе №20 Набережных Челнов составила 10,99 %.
Что касается выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Азнакаевском, Сармановском, Черемшанском и Чистопольском районах и депутата Городского Совета Челнов, явка достигла 18,76%.
Сегодня утром в Набережных Челнах открылись участки для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20 и депутата Городского совета четвертого созыва по одномандатному избирательному округу «Гренада» №14.
Всего в этом округе — 57 тысяч избирателей. Специально для выборов развернуты 24 участковые избирательные комиссии.
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