В ЦИК Татарстана озвучили процент явки избирателей на дополнительные выборы

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В ЦИК Татарстана озвучили процент явки избирателей на дополнительных выборах в республике. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комиссии.

Так, на 15:00 явка избирателей на дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана в Электротехническом округе №20 Набережных Челнов составила 10,99 %.

Что касается выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в Азнакаевском, Сармановском, Черемшанском и Чистопольском районах и депутата Городского Совета Челнов, явка достигла 18,76%.

Сегодня утром в Набережных Челнах открылись участки для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20 и депутата Городского совета четвертого созыва по одномандатному избирательному округу «Гренада» №14.

Всего в этом округе — 57 тысяч избирателей. Специально для выборов развернуты 24 участковые избирательные комиссии.

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Елизавета Пуншева