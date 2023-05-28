Росреестр проверил 200 тысяч объектов недвижимости: у 15,5 тысяч собственников права не числятся в ЕГРН

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Росреестр Татарстана проверил 200 тысяч объектов недвижимости в республике. В ходе проверки было обнаружено более 15,5 тысячи собственников, чьи права отсутствовали в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), сообщает ГТРК «Татарстан».

Всего в республике насчитывается около 500 тысяч таких объектов.

Это имущество тех собственников, которые приобрели дома, квартиры и земельные участки, права на которые возникли до 31 января 1998 года (до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

В ведомстве объяснили, что отсутствие информации о правах на недвижимость в реестре означает уязвимость перед мошенниками и невозможность продавать, сдавать, дарить и совершать другие действия с объектом. Полномочия по поиску владельцев ранее учтенной недвижимости возложены на органы самоуправления, а курирует данное направление Росреестр и Минземимущество Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане проведена работа в отношении 197 тысяч ранее учтенных объектов недвижимости.

Отметим, что случаи отсутствия в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости могут быть выявлены также при запросе самим правообладателем сведений из ЕГРН. В Росреестре Татарстана порекомендовали самостоятельно обращаться в МФЦ с правоустанавливающими документами на недвижимость за внесением сведений о ранее возникших правах в ЕГРН.

С начала действия Закона по заявлениям собственников было зарегистрировано прав на 5 399 объектов недвижимости.

В Татарстане начались комплексные кадастровые работы (ККР): их планируют провести за счет бюджетных средств в отношении 55 кадастровых кварталов на территории Казани, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Мамадышского, Пестречинского, Чистопольского районов.



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Илина Хакимова