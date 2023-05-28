В Набережных Челнах началось голосование на допвыборах депутата Госсовета Татарстана

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В Набережных Челнах открылись участки для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20 и депутата Городского совета четвертого созыва по одномандатному избирательному округу «Гренада» №14.

Всего в этом округе — 57 тысяч избирателей. Специально для выборов развернуты 24 участковые избирательные комиссии.

В состав округов входят территория жилых домов 7, 9, 11, 31, 40, 41, 56, 58, 59, 60 комплексов, а также территория жилых домов в Новом городе 4/01, 4/02, 4/04, 4/06, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/25, 4/26, 4/27; 6/05, 6/06, 6/07, 6/13.



Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В мэрии Набережных Челнов добавили, что ждут горожан до 20.00 в избирательных участках по месту жительства.

Отметим, что всего на допвыборах депутатов Госсовета региона зарегистрировано 6 кандидатов: Александр Быков («Новые люди»); Адель Вахитов («ЛДПР»); Татьяна Мухина (КПРФ); Руслан Нигматулин («Партия роста»); Ильнар Сираев («Справедливая Россия — Патриоты за правду») и самовыдвиженец Ирек Зиятдинов.

В Единый день голосования, 11 сентября прошлого года, в Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления. Всего избрали 180 депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы проходили в 39 районах республики по 181 избирательному округу.



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Илина Хакимова