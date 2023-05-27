«В основу легли татарские традиции»: режиссер Всероссийского Сабантуя в Астраханской области — о празднике

В основу сюжета Всероссийского сельского Сабантуя в Астраханской области легли татарские традиции. Об этом «Реальному времени» рассказала главный режиссер праздника и народная артистка Татарстана Чулпан Закирова.

— В этот раз впервые у нас пролог не строился в каком-то картинном формате. Мы сделали театрализованный мини-спектакль, в который мы смогли вплести традиции нашего народа, — объяснила она.

В этом году на празднике плуга вспомнили о простых и уже забытых традициях. Речь идет об обряде «Карга боткасы» («Грачиная каша»). В деревнях его отмечали после окончания зимы и прихода солнца.

На Сабантуе вспомнили и о традиции встречи ледохода. Раньше смотреть на движение льдин на берег реки в деревнях выходили все жители — от стариков до детей. После этого молодежь организовывала вечерние игры.

Фото: astrobl.ru

На XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханскую область приехали гости из 30 регионов России: от Москвы до Красноярска. Гости праздника могли посетить «Этнодеревню», где были представлены культура и традиции разных народов, а также национальные угощения. Также здесь прошли конные скачки, верблюжьи бега, спортивные состязания и народные игры.



В празднике приняли участие порядка 350 артистов из Татарстана. Как рассказала «Реальному времени» Чулпан Закирова, концепция этого Сабантуя готовилась четыре месяца.

«Реальное время» подробно писало об обряде «Карга боткасы». Подробности можно прочитать в большом материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов