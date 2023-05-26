Медведев считает, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия. Об этом он заявил в беседе журналистами во время визита во Вьетнам.



— Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни, — сказал Медведев.

Он убежден, что при нынешнем режиме «будет три года перемирия, два года конфликта — и снова все повторится». Политик считает, что «нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве», передает ТАСС.

Ранее Медведев заявил, что переход западной части Украины под контроль ряда стран ЕС после её распада и вхождение оставшейся территории в НАТО превратит вооружённый конфликт в постоянный, с угрозой третьей мировой войны.



Политик считает, что НАТО несерьезно относится к возможности ядерной войны, если судить по поставкам вооружений Киеву. Эта позиция — ошибочна, убежден Медведев.



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Илина Хакимова