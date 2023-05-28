В Татарстане на Волге организуют спасательные посты за 1,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на Волге в селах Верхний Услон и Нижний Услон планируют организовать спасательные посты со всем необходимым инвентарем, выяснило «Реальное время». На эти цели, а также на обучение матросов-спасателей, готовы выделить почти 1,4 млн рублей.

Профинансируют работы из бюджета Верхнеуслонского района Татарстана. Оказывать услугу требуется с момента заключения контракта по 31 августа 2023 года включительно ежедневно с 10 до 19 часов.

Подрядчик должен организовать два помещения для спасательного поста, трехместные гребные пластиковые лодки, по десять спасательных жилетов и кругов, а также предоставить санитарные сумки или аптечки с набором медикаментов для оказания доврачебной помощи при несчастном случае на воде. К работе привлекут 12 спасателей и двух водолазов, которые будут обследовать дно реки.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, по данным на 26 мая, в Татарстане с начала 2023 года на водных объектах погибли 12 граждан. Это на три человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На воде с начала 2023 года зарегистрировали 25 происшествий, тогда как за аналогичный период 2022 года — 20. Спасти удалось 34 татарстанцев — на 14 больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина