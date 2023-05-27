Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался об угрозах со стороны Украины в адрес президента Владимира Путина. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем telegram-канале Павел Зарубин.

— Это террористическое государство. Они сами себя вводят в это качество. Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватные, — прокомментировал глава российского министерства.

Лавров добавил, что теперь Запад должен ввести санкции против «так называемых руководителей» в Киеве.

На днях замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия. Политик считает, что «нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».



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Айрат Назипов