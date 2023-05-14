В Татарстане из-за заморозков пострадали около 30 тысяч гектаров посевов

В Татарстане из-за заморозков на прошлой неделе пострадали около 30 тысяч гектаров посевов. Об этом сообщили в Минсельхозе республики.

По словам министра Марата Зяббарова, больше всего посевы пострадали в Бавлинском, Лениногорском, Мензелинском районах. На этих участках планируется провести пересев.

Фото: realnoevremya.ru

Зяббаров также напомнил о необходимости страховать посевы на случай чрезвычайных ситуаций. На выплаты страховки в этом году заложен 430 миллионов рублей.

Штормовое предупреждение о заморозках в Татарстане объявляли с 7 по 10, с 9 на 10 и 11 мая. В Казани 7 мая выпал снег.

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Елизавета Пуншева