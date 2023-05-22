В Нижнекамске отметят Сабантуй 18 июня

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В этом году в Нижнекамске Сабантуй состоится 18 июня. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель главы Нижнекамского района Татарстана Александр Умников.

— Всего в 2023 году запланировано проведение 388 праздников плуга в 59 регионах России и 37 странах мира, — прокомментировал он.

В районах и сельских населенных пунктах Сабантуй будут отмечать 10—11 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, праздник плуга пройдет в столице Татарстана 24 июня. Как выяснило «Реальное время», его организация в этом году обойдется муниципальному бюджету почти в 30,2 млн рублей. Подробнее о том, на что уйдет эта сумма и что ждет жителей и гостей столицы Татарстана, — в материале интернет-газеты.



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Айрат Назипов