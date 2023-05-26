«Рубин» посвятит заключительный домашний матч сезона 60-летию «Казаньоргсинтеза»

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

27 мая, в 18.00, на стадионе «Ак Барс Арена» футбольный клуб «Рубин» проведет заключительный домашний матч сезона ФНЛ (в следующем сезоне команда выступает в премьер-лиге). Противником казанцев станет махачкалинское «Динамо». Как сообщили в клубе, эта игра будет посвящена 60-летию с момента выпуска первой партии продукции на ПАО «Казаньоргсинтез», а также Дню химика.

На поле команда планирует выйти в промо-футболках с логотипом «Казаньоргсинтеза». В акции «Выведи футболиста» примут участие особенные дети — игроки футбольной команды среди детей с синдромом Дауна «Добрыня». Ведущие шоу-программы оденутся в спецодежду работников КОСа, а сама игра стартует с первого символического удара по мячу, нанести который доверят Айдару Миндубаеву — заслуженному работнику «Казаньоргсинтеза», почетному химику России, проработавшему в компании 49 лет.

Фан-парк, украшенный брендированными шарами, начнет работать за полтора часа до стартового свистка на игру (с 16.30). До и во время матча на стадионе будут работать брендированные в цвета «Казаньоргсинтеза» фотозоны. А в перерыве между таймами, детей-болельщиков ждет тематический интерактив — Шоу химиков.

Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез»

6+