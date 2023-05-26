«Рубин» посвятит заключительный домашний матч сезона 60-летию «Казаньоргсинтеза»
27 мая, в 18.00, на стадионе «Ак Барс Арена» футбольный клуб «Рубин» проведет заключительный домашний матч сезона ФНЛ (в следующем сезоне команда выступает в премьер-лиге). Противником казанцев станет махачкалинское «Динамо». Как сообщили в клубе, эта игра будет посвящена 60-летию с момента выпуска первой партии продукции на ПАО «Казаньоргсинтез», а также Дню химика.
На поле команда планирует выйти в промо-футболках с логотипом «Казаньоргсинтеза». В акции «Выведи футболиста» примут участие особенные дети — игроки футбольной команды среди детей с синдромом Дауна «Добрыня». Ведущие шоу-программы оденутся в спецодежду работников КОСа, а сама игра стартует с первого символического удара по мячу, нанести который доверят Айдару Миндубаеву — заслуженному работнику «Казаньоргсинтеза», почетному химику России, проработавшему в компании 49 лет.
Фан-парк, украшенный брендированными шарами, начнет работать за полтора часа до стартового свистка на игру (с 16.30). До и во время матча на стадионе будут работать брендированные в цвета «Казаньоргсинтеза» фотозоны. А в перерыве между таймами, детей-болельщиков ждет тематический интерактив — Шоу химиков.
Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез»
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Справка
ПАО «Казаньоргсинтез» в этом году отмечает 65 лет со дня основания и 60 лет со дня выпуска первой партии продукции. 2 июня в столице Татарстана пройдут праздничные мероприятия. Центральным станет общегородской праздник около центра семьи «Казан», который начнется в 18.00. Хедлайнерами концерта станут Сергей Лазарев и Элвин Грей.
Также в преддверии праздника СИБУР запускает просветительский и развлекательный проект Междунамихимия.рф. Он объединит в себе рассказ о выдающихся химиках Татарстана, квиз-игру, тематические карты с достопримечательностями и аудиогидами двух городов — Нижнекамска и Казани, видеоролик от канала «Научпок» и афиши праздничных мероприятий.
«Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших, динамично развивающихся производств СИБУРа, единственный отечественный производитель сэвилена, поликарбонатов и бисфенола А. На предприятии производится более 170 наименований продукции: этилен, полиэтилен высокой и низкой плотности, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза.
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